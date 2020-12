Qualicorp tem 85 vagas abertas, em cidades como Barueri e São Paulo

A administradora de planos de saúde Qualicorp está com 85 vagas de emprego abertas em Barueri e na Capital. As oportunidades são para cargos em diferentes níveis, como assistente, analista, especialista e coordenador.

As vagas abertas são para preencher o quadro de funcionários do grupo nas áreas de Comunicação, Operacional, Financeira e TI. Em Barueri, há vagas para Coordenador de Operações em Saúde e Analista de relacionamentos Corporativos.

Já na capital paulista, há vagas para Analista de Faturas e Conciliações, Analista de Gestão, Especialista de Tecnologia da Informação, Assistente de Operações, Assistente Administrativo, Analista Atuarial de Saúde, Coordenador de Vendas, Analista de Marketing, Analista de Treinamento Operacional, Analista de Relacionamento e Especialista em Plano de Saúde.

Os salários variam de acordo com os cargos. Além disso, a Qualicorp oferece benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros (PPR), horário flexível, folga no dia do aniversário, sextas-feiras com expediente mais curto, GymPass, cursos para desenvolvimento pessoal e profissional, parcerias com universidades e maior tempo de licença parental.

Como se inscrever nas vagas de emprego abertas na Qualicorp

Os interessados devem acessar o site de vagas da Qualicorp, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo.

Desde janeiro, o Grupo contratou 756 pessoas, entre elas 60 pessoas com deficiência. “Um dos pilares da Companhia é a diversidade e a inclusão. Por isso, todas as vagas consideram a participação de pessoas com deficiência (PCD’s) no processo seletivo”, destaca a Qualicorp.

Sobre a empresa

O Grupo Qualicorp é líder brasileiro na comercialização e administração de planos de saúde coletivos. Fundado em 1997, atua em nível nacional, tem dois mil colaboradores diretos e representa cerca de 2,3 milhões de beneficiários, considerando-se todos os seus segmentos de atuação.

