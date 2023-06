Escola de tecnologia online abre 2 mil vagas em curso gratuito de programação JavaScript

A escola de tecnologia online Edtech Trybe está com 2 mil vagas abertas para o curso gratuito de programação JavaScript do Zero. Com duração de uma semana, o curso é uma oportunidade para quem deseja iniciar ou pretende começar uma carreira na área de tecnologia e programação.

publicidade

O curso tem carga horária de 10 horas e é dividido em seis módulos: Pensamento Computacional, história do JavaScript; Operadores e Estrutura Condicional em JavaScript; Variáveis; Constantes e Tipos Primitivos; Arrays e Estrutura de Repetição; e Funções.

Ao final do curso os alunos recebem certificado de conclusão, além de exercícios para colocar em prática os conteúdos estudados durante as aulas.

publicidade

As inscrições podem ser feitas no site Curso de programação gratuito – JavaScript do Zero (betrybe.com), onde são encontradas mais informações sobre o curso e a Trybe.