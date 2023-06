Itapevi tem novo mutirão de emprego com mais de 600 vagas nesta terça-feira

Itapevi tem novo mutirão de emprego com mais de 600 vagas nesta...

A Prefeitura de Itapevi realiza nesta terça-feira (27) mais um “Mutirão de Emprego” no município. Ao todo, são 609 vagas disponíveis para as mais diversas áreas de atuação, níveis de experiência e de escolaridade.

publicidade

Os interessados devem comparecer entre às 8h e 16h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Jardim Nova Itapevi) para se candidatar.

As oportunidades oferecidas são uma intermediação da Prefeitura com empresas da região para facilitar o acesso aos profissionais que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.

publicidade

Todos os candidatos passarão por uma triagem e devem levar um documento oficial com foto (RG ou CNH) e o CPF.

Confira as funções com vagas disponíveis no mutirão de emprego em Itapevi:

– Auxiliar de linha de produção;

publicidade

– Operador de telemarketing ativo;

– Atendente de lanchonete;

– Ajudante de carga e descarga;

– Pedreiro;

– Carpinteiro;

– Auxiliar de logística;

– Armador de ferros;

– Conferente de logística;

– Auxiliar de produção (exclusiva para PCD);

– Jardineiro;

– Controlador de acesso;

– Operador de vendas (exclusiva para PCD);

– Vendedor interno;

– Monitor de recreação;

– Cozinheiro em geral;

– Assessor contábil;

– Assistente fiscal;

– Auxiliar de operação;

– Empregada doméstica;

– Motorista de caminhão;

– Operador de máquinas fixas;

– Pintor de obras;

– Serralheiro.