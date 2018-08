Escola do Mecânico chega a Osasco

A Escola do Mecânico é uma re­de especializada na formação de profissionais pa­­­ra o setor de reparação automotiva e inaugura nesta quinta-feira (9), em Osasco, sua mais nova unidade, a 18ª da marca, na avenida Maria Campos, 324.

Publicidade

A Escola do Mecânico de Osasco tem 920m², cinco salas de aula, com possibilidade de ampliação para sete e nove boxes de trabalho. Fruto de investimento de R$ 300 mil, a escola dispõe de cursos de formação e especialização, com carga horária de 24 até 144 horas.

“Nós capacitamos o proprietário da pequena oficina, o funcionário da concessionária e formamos pessoas que sonham em entrar no mercado de reparação”, diz a franqueada Cristiana Paraventi Tinoco.

A unidade nasce com a oferta de formação completa em Mecânica Automotiva e várias opções de qualificação, como Lubrificação e Troca de Óleo, Elétrica e Injeção Automotiva, Mecânica de Motocicletas, Gestão de Negócio e Bal­conista de Autopeças.

A empresária Sandra Nalli, que fundou a escola em 2011, disse que os profissionais do setor andavam carentes de ensino qualificado. “A Escola do Mecânico mapeou o potencial dos municípios brasileiros, avaliando número de habitantes, renda, frota e participação do setor de reparação. Com base nesses dados, identificamos oportunidades para instalar 219 unidades em 158 municípios. Em Osasco, estamos inaugurando nossa 18ª escola e estimamos inaugurar 50 até dezembro”, conclui Sandra.

Demanda crescente

Publicidade

Na contramão da crise econômica, o movimento nas oficinas mecânicas tem crescido, o que fez crescer também a procura por profissionais qualificados. O brasileiro postergou a compra do carro zero-quilômetro e como resultado, a demanda por reparação automotiva aumentou. Dados de 2016 do Sindicato Nacional da Indústria da Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa), o setor movimentou R$ 66,4 bilhões em 2016.

Desde 2011, a Escola do Mecânico já formou mais de 7 mil alunos. Um dos diferenciais da rede é o projeto Emprega Mecânico, que conecta os alunos às empresas em busca de profissionais qualificados.

“Com vários parceiros no setor, como concessionárias de veículos, que buscam funcionários em nossa base, a Escola do Mecânico criou ferramenta única e exclusiva para ser o elo entre o aluno e a empresa contratante”, afirmou Sandra.

Para a franqueada Cristiana Paraventi Tinoco a Escola do Mecânico tornou-se um projeto de vida. “Osasco é nossa segunda unidade, a primeira foi Jundiaí, e a opção pelo crescimento foi ver a transformação que podemos trazer à vida das pessoas.