Escola do Varejo, do Instituto Grupo BIG, abre 100 vagas para jovens em Osasco

Estão abertas as inscrições para as novas turmas da Escola Social do Varejo (ESV), programa do Instituto Grupo BIG, em Osasco, desenvolvido em parceria com o Instituto Aliança que prepara jovens para o mercado de trabalho, com foco no segmento varejista.

São oferecidas 100 vagas para jovens de 17 a 24 anos que estejam cursando o 3º ano do ensino médio na rede pública ou que já tenham concluído e que tenham renda familiar de até três salários mínimos.

Devido à pandemia de covid-19, as aulas acontecerão integralmente por Educação a Distância (EaD), como já vem ocorrendo com as turmas do primeiro semestre. Desse modo, para participar, é necessário ter computador ou smartphone com acesso à internet. No ato da inscrição, o jovem deve escolher o período e em quais dias da semana deseja participar das aulas virtuais.

Publicidade

Em 2020, a ESV completa uma década de existência e entre seus diferenciais estão o foco no alto índice de inserção dos jovens no mercado de trabalho, que alcança 80%, a maioria em empresas de médio e grande porte.

Processo seletivo

Pela primeira vez, o processo seletivo terá todas as etapas realizadas remotamente. Nas primeiras semanas de agosto, serão realizadas triagem de adequação aos critérios estabelecidos (idade, escolaridade e renda), prova online de português e matemática, dinâmica de grupo virtual e entrevista individual.

Mais informações e resultados de todas as etapas serão divulgados na página da ESV no Facebook e em grupos de WhatsApp criados especificamente para o processo seletivo.

Como se inscrever na ESV do Instituto Grupo BIG

Os jovens interessados devem se inscrever até às 23h59 do dia 31 de julho. Para se inscrever, basta preencher o formulário online disponível neste link. Caso haja 2 mil interessados inscritos, as inscrições podem ser encerradas antes da data prevista.