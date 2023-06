Escolas culturais de Itapevi abrem inscrições a partir de segunda-feira (26)

A Prefeitura de Itapevi abre inscrições para 1.045 vagas para diversas modalidades de aulas a partir desta segunda-feira (26).

publicidade

As inscrições na Escola Livre de Música de Itapevi abrem nesta segunda-feira (26) com 200 vagas. A Escola Livre de Dança realiza inscrições entre os dias 3 e 7 de julho oferecendo 335 vagas. Já a Escola Livre de Artes tem inscrições programadas para 10 e 14 de julho com 240 vagas. E a Escola Livre de Teatro e Circo promove inscrições entre os dias 17 e 21 de julho com 270 vagas.

Toda as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Cultura (Avenida Luiz Manfrinato, 194, 2º andar, Centro) para as modalidades de dança, artes, teatro e circo. Para inscrições na Escola Livre de Música o local é Avenida Presidente Vargas, 88, na Vila Nova Itapevi.

publicidade

Os interessados devem levar cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis no momento da inscrição. O pré-requisito para se inscrever nas aulas de música é ter, no mínimo, 7 anos de idade.

Mais informações sobre os dias e horários específicos de aulas das modalidades podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-1871 para os cursos de dança, artes, teatro e circo. No caso de música, o telefone para contato é o (11) 4142-1304 e o e-mail é projetoescolademusica@gmail.com.