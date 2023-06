Lorenne volta ao Brasil e vai jogar no Osasco Vôlei mais uma temporada

Após duas temporadas jogando no exterior, a oposta Lorenne Teixeira está de volta ao vôlei nacional e vai jogar a temporada 23/24 em Osasco.

Esta será a segunda passagem da atleta, que atua na Seleção Brasileira de Vôlei, pelo time osasquense. Lorenne defendeu o clube por duas temporadas (2017 e 2018).

“Estou muito feliz por retornar e reencontrar a torcida no ginásio José Liberatti. Espero que façamos grandes campanhas, com muitas vitórias, para trazer alegria aos nossos torcedores”, disse a oposta, que jogou pelo Saitama Ageo Medics, do Japão, e estava no Lokomotiv Kaliningrad, da Rússia.

O clube também anuncia nesta quinta-feira (22), a renovação de contrato com Silvana Papini, que passará a atuar como líbero.

Com a confirmação de Lorenne e Silvana, Osasco já tem 15 nomes confirmados para a temporada 2023/24. A equipe conta com a líbero Camila Brait, as centrais Fabiana, Brionne Butler, Callie Schwarzenbach e Geovana Vitória, as levantadoras Giovana e Kenya, e as ponteiras Glayce, Maira, Mayara, Tifanny, Amanda e Duda.