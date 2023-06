Carapicuíba abre inscrições para hidroginástica nos CEEACs

Estão abertas as inscrições para vagas de hidroginástica para pessoas a partir dos 40 anos nos Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC) de Carapicuíba.

As vagas para a modalidade são nos CEEACs Planalto (Estrada do Jacarandá, 2871, Altos da Santa Lucia) e BMX (Avenida Pilar do Sul, 204, Cohab).

Para se inscrever, é necessário acessar o site da Prefeitura e fazer a solicitação por meio do Facilita Digital.

Os documentos necessários são: RG, CPF, comprovante de residência de Carapicuíba, atestado médico e foto de perfil.