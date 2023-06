Semana fecha com sol e sem chuva

O sol vai sendo o palco do encerramento dessa semana. A sexta-feira (23) será ensolarada, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas máximas seguem acima dos 25°C.

Saiba como ficam os termômetros hoje (23):

Osasco

Mínima: 14°C

Máxima: 27°C

Barueri

Mínima: 14°C

Máxima: 27°C

Carapicuíba

Mínima: 13°C

Máxima: 26°C

*Com informações do Climatempo.