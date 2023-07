Escolinha de Esportes de Jandira abre inscrições na próxima segunda-feira (24)

publicidade

A Secretaria de Esportes de Jandira abre na próxima sefgunda-feira (24) as inscrições para o projeto Escolinha de Esportes.

Até o dia 11 de agosto, os interessados poderão se inscrever para as seguintes modalidades:

Futebol – de 7 a 15 anos;

Futsal de 7 a 15 anos;

Judô – a partir de 4 anos;

Ginástica Artística – de 4 a 13 anos;

Capoeira – a partir de 4 anos;

Atletismo – de 8 a 80 anos;

Voleibol – a partir de 7 anos;

Basquete – de 7 a 16 anos;

Tênis – 6 a 14 anos.

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Esporte e Lazer (Área de Lazer do Trabalhador), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. São ncessários os seguintes documentos: duas fotos 3×4, cópias do RG do aluno e do responsável, comprovante de endereço e atestado médico (original e cópia), além de 1kg de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social de Solidariedade.

As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone: (11) 4707-2506.

