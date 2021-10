Espetáculo Zoo Experience leva safari para parque aquático em Cotia no Dia das Crianças

O Dia das Crianças, celebrado na próxima terça-feira (12), será repleto de diversão no parque aquático Termas da Mata, em Cotia. Entre as atrações está o espetáculo Zoo Experience, que leva a magia do safari para toda a família.

O musical Zoo Experience chama o público para embarcar nas savanas africanas apresentando os animais da selva de forma lúdica e divertida. Além do espetáculo, o parque conta com o Cyclone, mega toboágua inaugurado recentemente, entre outras atrações para todas as idades.

Devido ao feriado de 12 de outubro, o Thermas da Mata estará aberto durante toda a próxima semana para receber o público. Os ingressos estão à venda no site do parque aquático.

O Thermas da Mata fica na Estrada Morro Grande, 3.000, Jardim Isis / saída pelo KM 36 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Mais informações: thermasdamata.com.br.

