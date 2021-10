Nando Viana apresenta stand up “Coloca o cinto que a viagem vai ser longa” em Osasco

O Teatro Aspro, em Osasco, recebe o show de stand up “Coloca o cinto que a viagem vai ser longa”, do humorista Nando Viana, no dia 16 de outubro. A atração começa às 21h.

publicidade

Coloca o cinto que a viagem vai ser longa é o terceiro show solo na carreira de Nando Viana. Depois de “Da turma do fundão desde 1981” e “A vida não tá nem aí pro teu planejamento”, chega aos palcos o novo resumo da vida do gaúcho.

A produção aborda desde a experiência de ser pai até sua participação no fenômeno de audiência “A Culpa é do Cabral”, programa que apresenta com amigos comediantes Fabiano Cambota, Thiago Ventura, Rafael Portugal e Rodrigo Marques.

publicidade

Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70 mais taxa e podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria. Professores, estudantes e idosos com mais de 60 anos pagam meia entrada.

O Tratro Aspro está localizado na rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Vila dos Remédios, em Osasco. Mais informações podem ser obtidas no site do teatro ou na Meha Bilheteria.

publicidade

Serviço

Stand Up Comedy Nando Viana no Teatro Aspro, em Osasco

Quando: sábado 16/10, às 21h

Endereço: Teatro Aspro – rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Vila dos Remédios

Ingressos: Mega Bilheteria

DIA DAS CRIANÇAS// Parede de prêmios e jogo da memória são atrações no Shopping Tamboré