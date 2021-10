Mulher descobre traição do namorado após ver e-mail com confirmação de compra em loja online

Uma mulher descobriu que estava sendo traída pelo namorado ao ver e-mail com a confirmação de uma compra feita em loja online de roupas femininas. A história foi compartilhada nas redes sociais e viralizou.

No vídeo compartilhado no TikTok, a mulher, que relatou nunca ter recebido roupas de presente do companheiro, viu o e-mail enviado pelo estabelecimento e estranhou. “Eu acidentalmente vi um e-mail da sua loja no e-mail do meu namorado. Ele nunca me deu nenhuma roupa. Ele tem agido estranho e então eu estava pensando se você poderia checar para onde as roupas foram enviadas?”, questionou a jovem norte-americana à loja.

O estabelecimento retornou o contato informando que não poderia fornecer o endereço do destinatário, mas disse que poderia checar o nome, se era ou não o dela. A mulher acabou descobrindo que a destinatária tinha o nome de sua melhor amiga.

A iniciativa da loja em fornecer o nome do destinatário à mulher dividiu opiniões entre os internautas, que debateram o assunto nos comentários da publicação. “Você [a loja] até mesmo dando o nome dela [destinatária] é contra a proteção de dados, infelizmente” disse um. “Pelo menos ela já sabe o endereço”, escreveu outro.

