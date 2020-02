Esposa de Gugu teria tentado “tirar a própria vida”, diz laudo médico

A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, teve informações sobre laudos médicos divulgadas nesta terça-feira (18), revelando uma suposta tentativa de suicídio em 2011.

As informações foram vazadas pelo jornalista Erlan Bastos, da TV Rede Meio Norte, que teve acesso ao laudo psiquiátrico do Hospital Albert Einstein. Segundo ele, Rose “teria tentado tirar a própria vida, já que ela estava com uma grave depressão, como apontam laudos anexados no processo de exames realizados em Rose na época”, disse.

O caso teria acontecido 2011, logo após o casal ter entrado em uma crise conjugal. O jornalista contou ainda que o contrato que teria sido assinado por Gugu e Rose concordando que a relação seria apenas para a criação dos três filhos pode não ser válido. “Rose estava sob forte efeito de remédios pesados, que poderiam deixá-la fora de suas plenas faculdades mentais na época que assinou o então contrato”.

O advogado de Rose, Nelson Willians, falou sobre a divulgação das informações sobre a saúde da viúva à revista Marie Claire. “O vazamento do prontuário médico é mais um ato de desrespeito a Rose. Não obstante, era público que Rose havia assinado alguns documentos em 2011 quando estava em tratamento e sob efeito de forte medicação, reforçando a tese de que, todo documento assinado por ela nesse período é passível de contestação e anulação” , disse.

A viúva de Gugu briga na Justiça por parte da herança do apresentador, estimada em R$ 1 bilhão.

