Suposto namorado de Gugu contrata advogados e entra na briga por herança

A briga pela herança estimada em cerca de R$ 1 bilhão deixada por Gugu Liberato ganha novos capítulos a cada dia. Agora, o chef brasileiro Thiago Salvatico, apontado como suposto namorado secreto do apresentador, contratou um escritório de advocacia para representá-lo na briga por parte da fortuna, segundo o jornal “O Estado de S. Paulo”.

Thiago buscou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário de Liberato, de acordo com o “Estadão”. Gugu morreu em novembro, aos 60 anos, em um acidente doméstico nos Estados Unidos.

O apresentador deixou a mãe de seus três filhos, Rose Miriam Di Matteo, apontada como esposa dele, de fora do testamento e a mulher trava uma disputa judicial com a família de Gugu para tentar ficar com parte da herança, que inclui uma mansão e uma produtora em Alphaville.

A informação foi confirmada pela colunista Sonia Racy: Patricia Saggioro Leal e Mauricio Traldi, sócios do escritório, representam Salvatico no inventário. Além disso, Saggioro confirmou o relacionamento: “Thiago foi, sim, companheiro de Gugu”. Não foram dados detalhes sobre quanto ele está pedindo.

A coluna também afirma que o apresentador e Thiago mantiveram uma relação estável por cerca de oito anos. Gugu e o suposto namorado viajaram para diversas partes do mundo juntos. A relação próxima dos dois, que era mantida em sigilo, foi revelada pelo jornalista Leo Dias.

A mãe de Gugu, Maria do Ceu Liberato, afirmou, em entrevista ao “Fantástico”, que apesar de posarem como um casal, o apresentador e Rose Miriam Di Matteo “nunca tiveram nada”. “Ele nunca teve nada com ela e eles viviam… Ela completamente separada dele. Completamente. Nunca tiveram nada um com o outro. Isso eu afirmo e juro que é porque eu sei”, disse.

