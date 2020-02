Melhor amigo e gestor de estúdio de Gugu em Alphaville diz que está “extremamente triste” com disputa pela herança

Melhor amigo de Gugu Liberato por mais de 35 anos e gestor da produtora GGP, com sede em Alphaville, um dos negócios do apresentador, Homero Salles disse que está “extremamente triste” com a briga judicial pela herança envolvendo a família e a viúva, Rose Miriam di Matteo.

“Estou extremamente triste com a possibilidade de disputas judiciais, pois isso põe em risco e deprecia o legado de Gugu como um todo —moral e financeiro”, afirmou Homero, em entrevista à coluna de Ricardo Feltrin no Uol.

Sobre a produtora deixada pelo apresentador, que morreu em novembro, em um acidente doméstico nos Estados Unidos, ele explicou: “Enquanto tiver contratos com a GGP, como o atual com a produtora Floresta, vai entrar renda para o espólio, valorizando a empresa e preservando o patrimônio deixado por Gugu”.

O site da GGP traz pouco da trajetória da empresa, localizada na Alameda Surubiju, no Alphaville Industrial: “Criada no início de 2000, a GGP Produções foi concebida pelo apresentador Augusto Liberato, o Gugu, para ser um polo de desenvolvimento audiovisual. No decorrer destes anos, a GGP solidificou sua trajetória com cases no mercado televisivo, e também nos mercados cinematográfico e de publicidade/propaganda”.

Além de comandar a GGP Produções, Homero Salles assumiu recentemente como vice-presidente artístico da Rede TV!, emissora sediada em Osasco.

Disputa por herança de R$ 1 bilhão

Gugu deixou um patrimônio na casa de R$ 1 bilhão, segundo reportagem da revista “Veja”. No testamento, o apresentador destinou 75% da herança aos filhos (João Augusto, 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 16) e 25% para os cinco sobrinhos, além de assegurar à mãe, de 90 anos, uma espécie de pensão vitalícia de R$ 163 mil.

A viúva, Rose Miriam, alega que ficou de fora do testamento porque o documento foi feito em um período de crise do casal, em 2011, que foi superada, e briga na Justiça para ter direito a parte da herança. “Tenho esse direito, não vou viver de migalhas. Vou tirar meu sustento do que me pertence”.

No entanto, a família do apresentador diz que, apesar de posarem como um casal, Gugu e Rose eram apenas amigos, apesar dos três filhos que tiveram juntos. “Ele nunca teve nada com ela. Ela vivia completamente separada dele”, afirmou a mãe dele, Maria do Céu, ao “Fantástico”.

Já Nelson Willians, advogado da mãe dos filhos de Gugu, afirma que, para ele, Rose sempre foi esposa do apresentador. “Somente depois da abertura do inventário, ela se tornou amiga?”, questionou.