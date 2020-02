“Coisa horrorosa”, diz advogado de Rose Miriam sobre nota dos filhos de Gugu no “Fantástico”

A briga judicial da família Liberato continua. Após advogados dos filhos de Gugu divulgarem nota no “Fantástico”, da Rede Globo, no domingo (9), alegando estar contra a postura da mãe na briga por parte da herança, o advogado da viúva, Rose Miriam Di Matteo, Nelson Willians, falou sobre o estado emocional de sua cliente.

“Ela está muito sensível, principalmente depois do que viu no ‘Fantástico’ que os advogados redigiram uma nota com ‘juridiquês’ atribuindo aos filhos dela, é uma coisa horrorosa”, disse em entrevista ao NaTelinha, do UOL.

No comunicado, o trio acusou Rose de transformar as mídias sociais em “espetáculo”. Eles dizem ainda que a mãe não deveria desrespeitar o último desejo de Gugu. “Temos muito orgulho da conduta de nosso pai e de tudo que ele construiu. Seguiremos em frente, sem ele, mas dentro dos seus ensinamentos”, diz um trecho da nota.

“Casal margarina”

Segundo o advogado da viúva, Rose quer apenas uma parcela da herança estimada em R$ 1 bilhão e teria afirmado também que se ganhasse, doaria aos filhos.

Nelson falou também sobre a convivência de Rose com o apresentador. “Ela sempre foi a companheira, a mulher submissa aos desejos dele e nós sabemos que o casal margarina é um casal que vende. Durante muito tempo, o Gugu e Rose foram o ‘casal margarina’”, finalizou.

