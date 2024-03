Estação Lapa da Linha 8 recebe ação de combate à homofobia

A Estação Lapa, da Linha 8-Diamante que atende Osasco, Carapicuíba e região, recebe a Campanha Diversidade neste mês em que é celebrado o Dia Internacional da Visibilidade Transgênero — 31 de março. A ação está marcada para os dias 19, 20, 26 e 27, sempre das 10h às 16h.

publicidade

Uma unidade móvel, com profissionais especializados, ficará disponível para o atendimento na estação Lapa. Em todos os dias de campanha haverá distribuição de preservativos e panfletos explicativos sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Com apoio do Centro de Cidadania LGBTI Claudia Wonder, a iniciativa destaca o combate à homofobia e à transfobia, com apoio e atendimento a vítimas de violência, preconceito e discriminação.

publicidade

Segundo os organizadores, os interessados podem receber orientações gerais sobre o tema e a possibilidade de apoio jurídico, psicológico e de serviço social, com encaminhamento à equipe técnica do Centro de Cidadania, localizado na região da Lapa, zona oeste de São Paulo.