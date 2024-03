“Gerson Pessoa é o meu pré-candidato a prefeito de Osasco”, afirma Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), que está na reta final de seu segundo mandato, declarou apoio ao deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) para ser o seu sucessor.

publicidade

“Gerson Pessoa é o meu pré-candidato a prefeito de Osasco”, afirmou Lins, na noite desta segunda-feira (18), durante o encontro de prestação de contas do deputado estadual osasquense.

“Além de ter tido a maior votação que um deputado estadual já teve dentro de Osasco da nossa história, o Gerson já é o deputado que mais destinou recursos para a nossa cidade”, continuou Lins.

publicidade

A deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, também participou do evento. “Minha gratidão por honrarem a história do nosso partido fazendo a melhor gestão que essa cidade já teve e que me orgulha”, disse na ocasião.

Além de Gerson Pessoa, quem também disputará a Prefeitura de Osasco nas eleições municipais de outubro é a vereadora Ana Paula Rossi (PL), o deputado estadual Emidio de Souza (PT) e o ex-vereador Dr. Lindoso.