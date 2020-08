Estado oferece 25 mil bolsas de estudo grátis para programa de treinamento em TI

O governo do estado, em parceria com a start up Digital Innovation One, oferece 25 mil bolsas de estudo gratuitas para um programa de treinamento na área de programação de games: o bootcamp. As bolsas são destinadas aos alunos que cursam o ensino médio e ex-alunos, com até dois anos de formação, na rede estadual de ensino.

O bootcamp tem duração de 100 horas. Nesse programa de treinamento, os alunos serão capacitados e poderão adquirir conhecimentos para se tornarem criadores de sites e páginas on-line que utilizam tecnologias bases da web, como código HTML, CSS e JavaScript. Quem concluir todas as aulas receberá um certificado.

Os alunos que mais se destacarem ficarão disponíveis na plataforma para potenciais convites de entrevistas de emprego disponibilizadas pelas empresas parceiras da startup, como o Grupo Carrefour, GFT, Impulso, ART IT e ZarpSystem, entre outras empresas que apoiam a iniciativa.

O projeto foi criado para proporcionar a primeira experiência do jovem com o mercado de trabalho e orientá-lo sobre técnicas e projeções de carreiras por meio de mentores profissionais. “Essa é mais uma parceria do programa Novotec para oferecer alternativas de qualificação profissional aos estudantes do ensino médio”, afirma Daniel Barros, coordenador de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estadual.

“Eu vendi meu primeiro software aos 14 anos de idade. Aprendi que poderia ter uma renda para ajudar a minha família se eu fosse um bom programador, então comprei um livro e aprendi sozinho a programar na locadora de vídeo onde trabalhava. Desde então, a tecnologia me abriu portas, me concedeu grandes amigos e transformou a minha vida profissional e pessoal. Fato que me motiva muito para estar com o governo do estado e colaborar com a formação e geração de oportunidades para novos talentos no mercado de TI”, comentou Iglá Generoso, CEO da Digital Innovation One.

De acordo com o CEO da start up, o programa ajudará não apenas as empresas a encontrarem profissionais capacitados, como também pode alavancar a inserção de jovens no mercado de trabalho trazendo reflexos positivos para o desenvolvimento socioeconômico e a distribuição de renda no estado.

Inscrições

Os interessados em participar do programa devem realizar a inscrição neste link.