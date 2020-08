Aulas em Osasco só voltarão no ano que vem, anuncia prefeito

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), anunciou, na noite desta terça-feira (25), que as aulas presenciais na rede municipal de ensino só voltarão no ano que vem, devido à pandemia de covid-19.

“Por critérios técnicos e de saúde decidimos hoje que só iremos retomar as atividades escolares presencialmente em 2021, quando tivermos total segurança para a retomada das aulas”, declarou Rogério Lins nas redes sociais. “Hoje temos mais de 1.500 professores e profissionais da educação que se enquadram nos quadros de risco”, continuou.

De acordo com o prefeito, as atividades de educação online e cadernos de atividades escolares serão mantidos durante o período de suspensão das aulas.

O Cartão Merenda em Casa, que concede R$ 70 por aluno da rede municipal, também será mantido enquanto durar o período escolar e o decreto de pandemia, afirma o prefeito.

As aulas estão suspensas desde março, como medida de combate à disseminação da covid-19. Além de Osasco, a Prefeitura de Itapevi também já anunciou que as aulas presenciais na rede municipal só retornam em 2021.

Escolas particulares

Já na rede particular a previsão de volta às aulas presenciais continua indefinida. “Escolas particulares, acompanharão os protocolos de retomada do governo do estado juntamente com os protocolos de segurança da Secretaria de Educação e Saúde de Osasco”, afirmou Rogério Lins.