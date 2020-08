Prefeito de Itapevi anuncia que aulas só voltam no ano que vem

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), anunciou no fim de semana que as aulas presenciais na rede municipal só voltarão no início de 2021, devido à pandemia de covid-19.

A decisão foi tomada em reunião entre o prefeito e secretários municipais no sábado (22). “Tomamos com base dados técnicos, a consulta pública realizada pela Prefeitura onde 92% afirmaram que não mandariam seus filhos para a escola caso retomassem as aulas, e a quantidade de servidores da educação com mais de 60 anos ou que apresentam comorbidades (grupo de risco da covid-19), que totalizam mais de 500 profissionais”.

Igor Soares afirmou ainda que “enquanto as aulas estiverem suspensas e houver a permanência do decreto de pandemia, o Cartão Merenda (que paga R$ 100 por aluno) será mantido”.

As aulas estão suspensas desde março, como medida de combate à disseminação da covid-19, doença que já causou mais de 200 mortes e teve mais de 2,7 mil casos confirmados em Itapevi.

Escolas particulares

A situação das escolas particulares continua indefinida no município. “Haverá um grupo formado por profissionais da saúde e da educação para formalizar os protocolos, entrar em contato com as direções destas escolas e programar a retomada”, declarou o prefeito de Itapevi.