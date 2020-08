“Oito Mulheres e um Segredo” é atração da Tela Quente de hoje (24/08) na Globo

A Tela Quente de hoje (24/08) vai exibir o filme “Oito Mulheres e um Segredo” na tela da TV Globo. O longa, estrelado por Sandra Bullock e dirigido por Gary Ross, vai ao ar às 22h45, logo após “Fina Estampa”.

Tela Quente de hoje (24/08) – “Oito Mulheres e um Segredo”

Sinopse: Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Mais informações:

Título original: Ocean’s 8

Elenco: Sandra Bullock, Cate Clanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling

Direção: Gary Ross

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia/Ação