Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (24/08)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (24/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A tendência do amor será excelente. Você encontrará uma pessoa com um magnetismo especial no seu círculo de amigos. Terá a vantagem de chamar a atenção dele graças à energia da…

Dinheiro & Trabalho: Sua criatividade permitirá solucionar qualquer desafio no plano laboral. Cuide muito bem da sua reputação profissional, tanto no dia a dia quanto nas redes sociais. A imagem que projeta é muito importante. Existem coisas…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua loucura amorosa atinge o auge e, graças a ela, você fará com que a pessoa por quem suspira silenciosamente o perceba melhor. Mesmo que seja um velho amigo o está olhando…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida profissional está evoluindo, você consegue definir melhor suas ambições e descobrir novas formas de realizá-las. Além disso, terá boa sorte e um sexto sentido que o levará a pessoas relevantes. Seu…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: As estrelas lhe dão um grande apoio nas questões do coração. Graças à sua influência, seu relacionamento com essa pessoa será muito mais calmo, feliz e sensual do que estimou. Despertará…

Dinheiro & Trabalho: Em relação à sua vida profissional e econômica, a previsão é de uma semana repleta de novas situações. Você certamente se encontrará imerso em muitas circunstâncias que nunca experimentou antes. Terá…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você criará seu próprio caminho enquanto caminha e reforçará sua personalidade. Se pensou que ninguém se importava com a sua opinião, está enganado. Tem alguém muito interessado…

Dinheiro & Trabalho: Estará sujeito a grandes desafios no terreno laboral. Há muitos problemas externos que afetarão sua realidade material e sua capacidade de produção, mas com as suas habilidades conseguirá reverter todo o…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Boas notícias para o seu espírito amoroso. A pessoa de quem você gosta estará enviando sinais significativos. Sentirá uma vertigem maravilhosa e emocional, sua atração por ela…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, seu lado mais perfeccionista virá à tona. Você quer que tudo saia da maneira que deseja e fará o seu melhor para que isso aconteça. E em seu esforço para melhorar, vai querer se inscrever em um curso…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As estrelas indicam que você cairá rendido a um amor à primeira vista. Seu coração baterá mais rápido e sentirá uma atração de uma maneira que nunca experimentou antes. A Lua…

Dinheiro & Trabalho: As mudanças que experimentou nos últimos tempos o levaram a cultivar uma certa flexibilidade e a desenvolver uma força interior que lhe permite adaptar-se a qualquer circunstância. Receberá o merecido…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com pouco esforço, vai alcançar um período maravilhoso e mágico no amor. A pessoa de quem gosta vai ficar de olho em você e vai começar a enviar mensagens subliminares de seu…

Dinheiro & Trabalho: A presença dos astros em sua área laboral atrai o destaque das novas tecnologias em sua vida profissional. Iniciar um treinamento ou curso que o capacite nessa direção seria algo muito positivo para o seu desempenho…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No campo do amor, você se sentirá à vontade para expressar seus sentimentos e pensamentos mais profundos para alguém especial. A Lua ajudará essa pessoa a entender perfeitamente…

Dinheiro & Trabalho: A configuração astrológica mostra a necessidade de se atuar com cautela em relação aos recursos materiais. Você vive numa época em que precisa avaliar cada detalhe antes de investir seu dinheiro. No trabalho, é hora de…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Deve atrever-se mais e criar coragem se quiser conquistar essa pessoa. Ela sente algo por você e o demonstra mais, seja através de mensagens ou pelo seu comportamento. Não perca…

Dinheiro & Trabalho: Uma excelente influência de energia positiva eliminará as dificuldades que estavam se precipitando em sua vida material. Boas notícias virão que alegrarão o seu dia. É uma oportunidade que você não esperava e que vai…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Poderá começar um relacionamento romântico com alguém que conhecerá em breve. A atração será mútua e instantânea. A paixão estará assegurada neste encontro, que por outro lado…

Dinheiro & Trabalho: Os assuntos materiais e profissionais serão muito promissores nesta semana. Há muitas notícias e movimentos em torno de questões relacionadas ao trabalho e à profissão. Chegarão notícias de que embora você tinha…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Demorou dias para você conquistar e construir o amor que vive dentro do seu relacionamento. Desfruta da confiança e do carinho que vive todos os dias com essa pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional é um dia fantástico que você pretende aproveitar dando o melhor de si. Tem que expor o quão bem está capacitado podendo resolver tudo que aparecer na sua frente. Seu chefe ficará de olho em…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Os assuntos do coração têm bons prognósticos para este dia. Vai receber uma ligação especial de alguém que parecia permanecer frio e fechado aos seus sentimentos. Você será estimulado…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas mostram uma energia benéfica em questões relacionadas ao trabalho. É um dia em que é possível traçar a agenda da semana com inteligência e eficiência. Aproveite a energia que está em vigor para anotar suas…

