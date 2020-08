Polícia prende homem por abusar de criança de 8 anos e mulher por acobertar o crime, em Itapevi

Um homem de 53 anos foi preso nesta segunda-feira (24) suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de oito anos. Uma mulher de 28, parente da vítima, acusada de acobertar o crime, também foi detida. As prisões ocorreram na casa do casal, no Jardim Gioia, em Itapevi.

Após trabalho de apuração da equipe da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM) de Itapevi (Demacro), os dois suspeitos foram identificados e tiveram a prisão requerida ao Poder Judiciário, que concedeu a solicitação de prisão da unidade especializada.

O homem e a companheira foram indiciados por estupro de vulnerável, registrado no dia 30 do mês de maio. Eles foram encaminhados a unidades prisionais da região.