Filme de Flordelis com diversos atores globais bomba na internet

Após o Ministério Público indiciar, nesta segunda-feira (24), a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, ganhou milhares de visualizações e comentários nas redes sociais um filme no qual ela conta sua trajetória, que reúne um elenco com diversos atores badalados, inclusive da TV Globo.

Entre os artistas que participam de “Flordelis – Basta Uma Palavra Para Mudar” (assista abaixo) estão Cauã Reymond, Bruna Marquezine, Reynaldo Gianecchinni, Rodrigo Hilbert, Ana Furtado, Leticia Spiller, Alinne Moraes, Marcello Antony e Sergio Marone. Eles não cobraram cachê para a obra, lançada em 2009, por acreditarem em supostas ações sociais encabeçadas por ela.

O filme mostra Flordelis como uma mulher devotada, que retirava crianças do tráfico e as adotava como mãe. Flordelis e Anderson tinham 55 filhos adotivos. Hoje, há relatos de que as adoções eram estratégia de marketing e que os filhos adotados eram menosprezados perante os biológicos.

Antes de ser marido de Flordelis, Anderson foi uma das crianças adotadas por ela e namorou uma das irmãs adotivas. Mais tarde, trocou a irmã adotiva pela mãe adotiva.

Arrependimento

No documentário dramático chapa-branca, os atores interpretam filhos adotados por Flordelis. Anderson do Carmo foi o produtor do filme. “Ele era louco por ela. Fazia qualquer coisa que ela quisesse ou mandasse”, disse o diretor, Marco Antônio Ferraz, segundo o “Notícias da TV”.

Após os escândalos relacionados a Flordelis virem à tona, Ferraz se diz arrependido da obra: “Me arrependo. Se fosse hoje, jamais teria feito esse filme. Não sou cineasta. Sou um contador de histórias e o que contei foi uma mentira diante dos fatos que conhecemos agora”, declarou, ao “Extra”. “Estou dilacerado, me sinto enganado. É como se não pudesse confiar em ninguém”.

O diretor relembra ainda a emoção da estreia do filme: “Foi um sonho realizado ver aquela mulher, que saiu do morro, ali, chiquérrima e linda. E no fim das contas, tudo isso não passava de uma mentira”.

Thiago Martins, um dos atores que participou do filme, também se arrepende: “Fiquei muito triste e decepcionado. Espero que a justiça seja feita e que ela pague pelo seu erro, uma pena apagar toda admiração e respeito que tinha por ela”.

Disputa de poder e dinheiro

Flordelis foi indiciada pelo crime de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa.

A deputada ainda não foi presa por ter imunidade parlamentar. O partido dela, PSD, anunciou que pretende expulsá-la. Outras dez pessoas, das quais uma neta e sete filhos de Flordelis, foram denunciadas pela morte de Anderson e estão presas.

A investigação aponta como motivação principal a disputa de poder entre o casal e a emancipação financeira dela.

O pastor Anderson do Carmo foi assassinado a tiros no dia 16 de junho do ano passado, dentro da própria casa, no bairro Badu, em Niterói. Na ocasião, Flordelis relatou que o marido teria sido morto durante um assalto, após o casal ter sido seguido por elementos suspeitos em uma moto. Ele foi atingido por tiros na garagem, quando retornou ao carro para buscar algo que tinha esquecido.

Antes da execução, segundo as investigações, Flordelis já teria tentado envenenar o marido.

Assista ao filme sobre Flordelis no Youtube: