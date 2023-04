Estão abertas as inscrições do Vestibular das Fatecs para o 2º semestre

As inscrições do Vestibular das Fatecs para o 2º semestre de 2023 foram abertas hoje (12). Os interessados podem se inscrever até as 15h do dia 2 de junho.

A prova presencial será no dia 25 de junho.

Dois cursos inéditos estão disponíveis na Fatec Barueri: Gestão de Comércio Eletrônico e Gestão de Negócios e Pessoas, ambos com 40 vagas, à noite.

Mais informações e inscrições poderão ser obtidas no site www.vestibularfatec.com.br.

Veja os cursos oferecidos na região:

Fatec Osasco – Pref. Hirant Sanazar

Automação Industrial: Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas Desenvolvimento de Software Multiplataforma: Noite – 40 vagas (O curso terá algumas disciplinas ministradas no formato online)

Gestão Empresarial: EaD – 40 vagas

Noite – 40 vagas (O curso terá algumas disciplinas ministradas no formato online) EaD – 40 vagas Gestão Financeira: Tarde – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Tarde – 40 vagas/Noite – 40 vagas Manutenção Industrial: Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas Redes de Computadores: Tarde – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Tarde – 40 vagas/Noite – 40 vagas Sistemas Biomédicos: Manhã – 40 vagas

Fatec Barueri – Padre Danilo José de Oliveira Ohl

Comércio Exterior: Tarde – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Tarde – 40 vagas/Noite – 40 vagas Design de Mídias Digitais: Noite – 40 vagas

Noite – 40 vagas Eventos: Manhã – 40 vagas

Manhã – 40 vagas Gestão da Tecnologia da Informação: Manhã – 40 vagas

Manhã – 40 vagas Gestão de Comércio Eletrônico: Manhã – 40 vagas

Manhã – 40 vagas Gestão de Negócios e Pessoas: Manhã – 40 vagas

Manhã – 40 vagas Gestão de Recursos Humanos: Noite – 40 vagas

Noite – 40 vagas Gestão Empresarial: EaD – 40 vagas

EaD – 40 vagas Transporte Terrestre: Noite – 40 vagas

Fatec Carapicuíba

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas Design de Mídias Digitais: Manhã – 40 vagas

Manhã – 40 vagas Gestão Empresarial: EaD – 40 vagas

EaD – 40 vagas Jogos Digitais: Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas Logística: Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas Secretariado: Noite – 40 vagas

Fatec Cotia

Ciência de Dados: Noite – 40 vagas

Noite – 40 vagas Desenvolvimento de Software Multiplataforma: Noite – 40 vagas (O curso terá algumas disciplinas ministradas no formato online)

Noite – 40 vagas (O curso terá algumas disciplinas ministradas no formato online) Gestão da Produção Industrial: Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas Gestão Empresarial: Manhã – 40 vagas/Noite – 40 vagas

Fatec Santana de Parnaíba