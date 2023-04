Na Europa, Rogério Lins busca parcerias para o desenvolvimento de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), está em Portugal, na Europa, em busca de parcerias e novidades para o município. Ele afirmou, em publicação feita nas redes sociais, que Osasco está entre as quatro cidades brasileiras empenhadas nesta missão.

Segundo Rogério Lins, além dele, estão na Europa os prefeitos Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto (SP); Cicero Lucena, de João Pessoa (PB); e Ulisses Maia, de Maringá (PR).

Lins explicou que os gestores têm tratado sobre parcerias nas áreas de Tecnologia, Desenvolvimento, Negócios e Intercâmbio Cultural. “Você que ama Oz, torça por nós para que possamos levar novas oportunidades e investimentos para nossa terra”, escreveu o prefeito osasquense.

O prefeito visitou algumas cidades em Portugal e conheceu, na manhã desta quarta-feira (12), a empresa Lipor, referência na gestão de resíduos. “É muito mais do que um serviço de tratamento de resíduos sólidos, é uma mudança de comportamento na qual todos participam diretamente e contribuem para uma melhor qualidade de vida”, destacou Lins. “Certamente levaremos novas iniciativas para a nossa cidade e quiçá para a nossa região”, completou.

Proposta de parceria com o Cioeste

Osasco tem se destacado nos índices de empregabilidade e desenvolvimento. A cidade, que tem o segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) do estado de São Paulo e o 7º do Brasil, foi eleita recentemente a segunda melhor cidade brasileira para empreender, segundo levantamento da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), divulgado no final de março.

Durante a visita, além de apresentar Osasco aos gestores, Rogério Lins falou sobre o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), que é formado por 12 municípios: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Santana de Parnaíba, Itapevi, Jandira, Cajamar, Vargem Grande Paulista, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama e São Roque.

“A gente quer propor uma parceria com o nosso Consórcio. São 12 cidades da região, que representam 3% da economia do nosso país. E a gente precisa tratar melhor o nosso lixo”, afirmou Lins, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.