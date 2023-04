Igor Soares realiza live hoje (12) para lançar Programa Escola Mais Segura

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) irá anunciar hoje (12), às 19h30, o lançamento do programa Escola Mais Segura, um conjunto de ações para dar mais segurança para as crianças no ambiente escolar.

Segundo Igor, o plano para a rede de ensino já estava sendo preparado há algumas semanas e seria anunciado em breve. “Mas, diante das últimas ocorrências, decidi acelerar o que estávamos planejando”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, as Polícia Civil e Militar, além dos secretários de segurança, Adilson Vieira da Rocha, e de educação, Eliana Maria da Cruz Silva; o comandante da GCM, Humberto Araújo, e também a dirigente estadual de ensino já se reuniram para debater as iniciativas para dar mais segurança aos estudantes da cidade.

A live será nas redes sociais do prefeito (@igorsoares_sp e www.facebook.com/igorsoares1oficial).