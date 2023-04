“Estamos no caminho certo”, diz Rogério Lins após Osasco ser eleita a 2ª melhor cidade para empreender no Brasil

“Estamos no caminho certo”, diz Rogério Lins após Osasco ser eleita a...

O prefeito Rogério Lins (Podemos) comemorou a posição de Osasco no ranking das melhores cidades para empreender no Brasil, no período 2022/2023, elaborado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Na lista, Osasco é a segunda melhor colocada, atrás apenas da capital paulista.

publicidade

“Que orgulho de ver nossa Osasco eleita uma das melhores cidades do Brasil para investir. […] Estamos no caminho certo!”, declarou o prefeito, destacando os investimentos que tem feito em sua gestão no município. “Deus abençoe nossa cidade”, completou, na publicação feita nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (3).

O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), que foi divulgado na última semana, avaliou 101 municípios brasileiros mais populosos, considerando sete quesitos: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora.

publicidade

Top 10 melhores cidades para empreender no Brasil:

1º São Paulo

2º Osasco

3º Curitiba (PR)

4º Belo Horizonte (MG)

5º Porto alegre (RS)

6º Rio de Janeiro (RJ)

7º Vitória (ES)

8º Florianópolis (SC)

9º Brasília (DF)

10º Campinas (SP)