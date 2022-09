Estão abertas as inscrições para curso gratuito de robótica em Jandira

Estão abertas as inscrições para o curso de robótica oferecido pela escola SESI Jandira.

publicidade

As aulas são voltadas para estudantes de 8 a 15 anos de escolas públicas e privadas e também alunos da rede Sesi-SP.

As inscrições podem ser feitas no próprio SESI Jandira e as vagas são limitadas.

publicidade

A partir de atividades dinâmicas e práticas são ensinados conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica, atendendo às expectativas de aprendizagem contemporâneas, onde serão desenvolvidas as seguintes competências: pensamento científico, crítico e criativo; pensamento computacional (raciocínio lógico, lógica de programação); resolução de situação-problema; cultura maker e projetos de autoria; trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia, etc).

Durante as aulas do curso, com duração de 40 horas, os alunos terão acesso à material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo SESI São Paulo; ao software Microsoft MakeCode, voltado para programação e criação de projetos; além de placa processadora Micro:bit com sensores, botões de acionamento e matriz de leds integrados.

publicidade

Os documentos necessários para inscrição do aluno são: