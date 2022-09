Prefeitura de Cotia atualiza cadastro de beneficiados do Auxilio Brasil no Mirizola neste sábado (17)

Prefeitura de Cotia atualiza cadastro de beneficiados do Auxilio Brasil no Mirizola...

Os moradores do Parque Miguel Mirizola vão poder tirar dúvidas, atualizar dados além de fazer novos cadastros no programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) sem sair do bairro.

publicidade

Neste sábado (17), das 9h às 15h, as Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde de Cotia estarão no bairro para atender a população contemplada por programas sociais e deixar tudo atualizado para o recebimento dos benefícios.

Além disso, haverá atualização da caderneta de vacinação. “As famílias do Mirizola e região podem aproveitar esta mobilização, no sábado, para tirarem dúvidas, se cadastrarem ao Cadastro Único, atualizarem os dados que garantem a continuidade de programas, além de atualizarem as vacinas”, disse Mara Franco, titular da Secretaria de Desenvolvimento Social.

publicidade

Estarão à disposição da população na UBS do Mirizola (Rua Vicente Strifezi, 97), os seguintes serviços: atualização de CadÚnico, informações sobre programas sociais, adequação às condicionalidades do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), novos cadastros, atualização vacinal.