Mutinga, em Barueri, terá bloqueios no trânsito nesta quarta-feira (14) para simulado de acidente

As Secretarias de Mobilidade Urbana, de Segurança Urbana e Defesa Social e de Saúde de Barueri realizam nesta quarta-feira (14), a partir das 9h, no Jardim Mutinga, um simulado de atendimento a emergências.

O evento será realizado pelo PAM (Plano de Atendimento Mútuo) de Barueri na empresa Copa Energia e também terá a participação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do comando de aviação (unidade águia), do policiamento rodoviário, policiamento ambiental, Secretaria de Estado da Saúde, através do Grau (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências), Cetesb e Defesa Civil do Estado.

A simulação envolve armazenamento de combustíveis líquidos e armazenamento e envase de gás liquefeito de petróleo (GLP), na área da empresa Copa Energia.

O objetivo é o treinamento das diversas agências participantes para um atendimento integrado, com ênfase na aplicação de um comando coordenado com uso das técnicas de sistema de comando em incidentes.

O treinamento será para atendimento a um vazamento de GLP, que ocorrerá no momento do manuseio de uma válvula de manobra. Mas com rápida contenção pela primeira intervenção da equipe de brigada de incêndio da empresa Copa Energia. Em decorrência desse vazamento algumas vítimas necessitarão de retirada rápida do local para posterior atendimento.

Em razão do evento, a rodovia Castello Branco será fechada no acesso à avenida Petrobrás (sentido Interior), no Jardim Mutinga, e na rua Itajá (Jardim Santa Cecília – sentido Capital) para que os veículos de socorro e emergência possam realizar a ação. Viaturas e agentes de trânsito estarão no entorno do local do simulado no momento do exercício.

PAM Barueri

O Plano de Auxílio Mútuo de Barueri (PAM) é uma associação constituída por empresas, condomínios, Defesa Civil e 18° Grupamento de Bombeiros representado pelo Posto de Bombeiros de Barueri, na Vila Porto, que se propõe a conjugar esforços para a proteção da vida humana, preservação do meio ambiente e do patrimônio.

O PAM visa a formação, desenvolvimento e treinamento de Brigadistas de Incêndio entre o corpo de funcionários dos associados ao Plano; além de estreitar o relacionamento Bombeiros-Associados; intercâmbio de experiências em assuntos de segurança; auxílio mútuo em socorro de emergência; recomendação de melhorias em segurança sem caráter fiscalizatório.