Estão abertas as inscrições para o Casamento Comunitário de Osasco

Estão abertas as inscrições para o 30º do Casamento Comunitário de Osasco.

As inscrições devem durar até o início de abril e o Casamento está marcado para dia 25 de maio.

Os interessados em participar devem procurar o Espaço Mãos do Futuro (Rua Deputado Emílio Carlos s/n – Vila Campesina), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h, com os seguintes documentos para agendar o comparecimento no cartório:

Solteiros

• Certidão de Nascimento – xerox e original – atualizada com prazo máximo de 90 dias

• Documento de identificação: RG e CPF ou CNH (em bom estado e atual)

• Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos

• Comprovante de endereço no nome de um dos noivos

Divorciados

• Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio – xerox e original – atualizada com prazo máximo de 90 dias

• Documento de identificação: RG e CPF ou CNH (em bom estado e atual)

• Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos

• Comprovante de endereço no nome de um dos noivos

Viúvos

• Certidão de Casamento xerox e original – atualizada com prazo máximo de 90 dias com Anotação do Óbito, Certidão de Óbito original do (a) cônjuge falecido (a)

• Documento de identificação: RG e CPF ou CNH (em bom estado e atual)

• Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos

• Comprovante de endereço no nome de um dos noivos

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (11) 3684-1291, atendimento de segunda a sexta, das 9h às 16h.