Homem morre eletrocutado ao tentar sair de carro atingido por fio de alta tensão em São Paulo

Um homem foi eletrocutado e morreu após tentar sair do veículo que foi atingido por um fio energizado durante a chuva intensa desta terça-feira (9), em Moema, na zona Sul de São Paulo. De acordo com o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, ele teve parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 17h23, na rua Pedro de Toledo, em frente ao Hospital do Servidor. As equipes tentaram reanimar a vítima, mas não conseguiram reverter a situação.

Outra pessoa que estava dentro do carro, uma mulher que ia como passageira, foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Servidor. Ainda de acordo com o capitão André Elias, ela estava consciente.

Até às 18h15 de hoje, o Corpo de Bombeiros recebeu 186 chamados para queda de árvores na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.