Estão abertas as inscrições para Paixão de Cristo 2024 em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abriu as inscrições para quem quiser participar do espetáculo Paixão de Cristo 2024.

publicidade

As inscrições para compor o elenco podem ser feitas por este site.

Os interessados não precisam ter experiência em palco. Os escolhidos passarão por treinamento feito pela Escola Livre de Teatro e Circo.

publicidade

Os ensaios começam em 19 de janeiro e vão até 23 de março de 2024, todas as sextas-feiras e sábados, das 19h às 22h na Secretaria de Cultura (Avenida Luis Manfrinato, 194 – Centro – Itapevi) e de segundas-feiras, das 19h às 22h no Teatro Municipal (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Jardim Itapevi. Já nos dias 25 a 28 de março, os ensaios ocorrem no Centro de Eventos / Arena Paixão de Cristo, das 19h às 22h.

As apresentações serão nos dias 29, 30 e 31 de março de 2024 na Arena de Eventos (Estrada Lucinda de Jesus- Cohab II – Setor A).