Alexandre Pires embala multidão em Osasco com grandes sucessos

Milhares de pessoas prestigiaram o show de Alexandre Pires ontem (10), no palco do Natal Encantado de Osasco. O público cantou e relembrou os diversos hits de sucesso do cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro.

publicidade

Alexandre Pires cantou clássicos dos anos 90, período em que integrava o grupo de pagode Só Pra Contrariar, tais como “Mineirinho”, “Sai da Minha Aba”, “Domingo”, “Cheia de Manias”, “Depois do Prazer”, “Que Se Chama Amor”, “Outdoor”, “Você Virou Saudades”, “Nosso Sonho Não É Ilusão”, entre outras, que foram apreciadas pelos fãs presentes.

Antes da performance, o grupo Mulekagem realizou a abertura do Natal Encantado, apresentando também os seus maiores sucessos.

publicidade

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, também estiveram presentes. Lins agradeceu à Radio Massa FM pelo presente para Osasco, destacando que o show não teve custos para os cofres públicos.

O evento contou também com a presença de vereadores, secretários municipais, o deputado estadual Gerson Pessoa e outras autoridades locais.

Confira a programação do Natal Encantado:

Iluminação: todos os dias, das 19h às 7h (até dia 8/1/24);

publicidade

Casa de Papai Noel: Sex/Dom, das 19h às 22h – Sábado 18h às 22h + Foto gratuita com Papai Noel;

Casa Encantada: Sex/Dom, das 19h às 22h – Sábado, das 18h às 22h;

Túnel Musical: ligado todos os dias, das 19h às 7h;

publicidade

Carrosel: Sex/Sáb/Dom, das 19h às 22h

Presépio animatronic: todos os dias, das 19h às 7h;

Palco: atrações as sextas, sábados e domingos a partir das 18h.

publicidade

Todas as atrações são gratuitas