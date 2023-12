“Natal Acolher” leva Papai Noel, almoço especial e diversão para 500 famílias de Itapevi

O Fundo Social de Solidariedade de Itapevi realizou, no sábado (9), mais uma edição do “Natal Acolher”, dedicado a pessoas em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do município. Neste ano, cerca de 500 famílias foram atendidas na ação.

O público acompanhou a chegada do Papai Noel de helicóptero, no Alto da Colina, e desfrutou de um almoço especial e de diversas atrações, como: brinquedos infláveis, piscina de sabão, cama elástica, tobogã, escorregadores, tenda de games, tênis de mesa, tenda da beleza com pintura de cabelo com spray, manicure, colocação de tranças, maquiagem, espaço para fotografia, entre outras atividades.

A iniciativa contou também com música e a distribuição de brinquedos de Natal e panetones às crianças, com a presença do Papai Noel. A GCM de Itapevi prestou apoio à ação, que também contou com a participação de 160 voluntários.