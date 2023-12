Projeto Começar de Osasco integra primeira turma de profissionais com mais de 50 anos

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco fez a integração da primeira turma do Projeto Começar 50+ e 60+. A cerimônia foi realizada na sexta-feira, no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.

O evento contou com as presenças do prefeito de Osasco, Rogério Lins, do secretário de Emprego, Trabalho e Renda, Gelso Lima, do presidente da Câmara Municipal de Osasco, Carmônio Bastos, e do vereador Laércio Mendonça.

Qualificação profissional e bolsa de R$ 800

O Projeto Começar, criado em 2021, é voltado para a qualificação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa iniciativa permite que os profissionais atendidos pelo programa voltem ao mercado de trabalho melhor qualificados.

Ao todo, 60 moradores do município foram contemplados na primeira turma formada apenas por profissionais da melhor idade, que durante a integração assinaram o contrato e receberam a camiseta do projeto.

O programa tem duração de 8 meses e os beneficiados receberão bolsa-auxílio de R$ 800, vale alimentação e vale transporte. As atividades da nova turma começa hoje (11), e serão divididas entre aperfeiçoamento profissional e a atuação em órgãos públicos municipais.