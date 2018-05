Estilo dos uniformes das escolas de Osasco gera debates nas redes sociais

O estilo dos uniformes entregues pela Prefeitura de Osasco aos alunos da rede municipal de ensino tem gerado debates acalorados em grupos de moradores da cidade nas redes sociais. A vestimenta traz camisetas brancas e shorts, calças, blusas e tênis com a cor verde, que está na bandeira da cidade, predominando.

Publicidade

Nas redes sociais, os elogiam o uniforme fazem comentários como “a cor do uniforme de Osasco é verde, a cor da Esperança”; “obrigado por esta homenagem ao Palmeiras, uniforme verde e branco”; e “achei lindo”.

Já os críticos fazem comentários como: “Meus sobrinhos parecem um papagaio”; “mil vezes comprar do que ir parecendo um ET pra escola”; e “se eu tivesse filho nessa idade me recusaria a colocar esse uniforme nele (…) As crianças parece que brilham. Simplesmente detestável”.

E há os que tentam minimizar as críticas, defendendo que o importante mesmo é receber o uniforme. “Se não ganha reclama e quando ganha, reclama. Esse é o Brasil que eu não quero!”; “Só porque é verde e branco… O importante é estar uniformizado. É uma questão de estilo, a cor não quer dizer nada, o importante é estudo”; “contrata um estilista então (…) povo reclama de tudo”; e “perto de minha casa tem uma escola particular que os uniformes são verdes. o importante é estudar… não vejo nada de mais”.

Tem ainda os que criticam os que criticaram o fato de o uniforme ter as mesmas cores do Palmeiras. “Essas pessoas sem cultura levam tudo pro lado do futebol. Não sabem quais são as cores da bandeira da sua cidade”.