Estradas da região devem receber 1,3 milhão de veículos no feriado do Dia do Trabalhador

Estradas da região devem receber 1,3 milhão de veículos no feriado do...

A Viaoeste prevê que aproximadamente 524 mil veículos se desloquem pelo Sistema Castello-Raposo durante o período do feriado do Dia do Trabalhador.

A operação especial nas rodovias começa às 0h da próxima sexta-feira (28) e vai até 0h da segunda-feira (1º).

Na sexta-feira (28), o fluxo de veículos será maior das 16h às 20h, no sábado (29/04), o movimento intenso deve ocorrer das 8h às 13h, enquanto na segunda-feira (1°), a previsão é de maior fluxo no sentido capital, das 14h às 22h.

Durante a operação especial de feriado, os usuários podem solicitar atendimento da concessionária pelo WhatsApp (11) 2664-6120 ou pelo telefone 0800 701 5555, 24 horas por dia.

Rodoanel

Já no trecho oeste do Rodoanel, a expectativa da concessionária é de 860 mil veículos.

A empresa prevê movimento intenso na sexta-feira (28), das 14 às 20 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

No Rodoanel, durante a operação especial de feriado, os usuários podem solicitar atendimento pelo WhatsApp (11) 2664-6140, ou 0800 773 6699, 24 horas por dia.