Estudantes de enfermagem arrecadam panetones para crianças carentes em Itapevi

Estudantes de enfermagem de Itapevi se reuniram para lançar uma campanha de arrecadação de panetones. As doações serão destinadas às crianças carentes que moram nas comunidades do município.

Para fortalecer a campanha “Panetone Solidário”, o grupo de estudantes pede ajuda com doações. A arrecadação segue até o dia 17 de dezembro. ”Se ao menos tirarmos um sorriso de uma criança, podemos ter a certeza de que fizemos uma ‘gota’ de diferença no mundo em que vivemos”, descreve o estudante de enfermagem Wesley Hugo.

Também é possível contribuir como voluntário no dia da entrega dos itens, que será em 19 de dezembro. ”Devemos pensar nos pequeninos que não recebem este alimento simbólico no Natal. ONGs e Associações distribuem alimentos e cestas básica e, por este motivo, nossa luta é para levar panetone às crianças”, explica a também estudante Micaele Arrais.

Os interessados em abraçar a causa com a doação de panetones, valores simbólicos ou como voluntários, podem entrar em contato com Micaele por meio do telefone (11) 96473-9043.

Serviço

Campanha Panetone Solidário em Itapevi

Arrecadações: Até 17/12

Entrega: 19/12

Mais informações: Falar com Micaele (11) 96473-9043