Patinhos são flagrados atravessando avenida em Itapevi: “cena mais linda do dia”

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), um registro inusitado: 15 patinhos atravessando uma avenida, sentido ao Parque da Cidade.

Nas imagens, é possível ver que um veículo está parado e espera a fila de patinhos atravessar em segurança. “Sensacional… Família de patinhos atravessando a avenida sentido o Parque da Cidade e Piscinão, que se tornaram novas casas para diversas aves e animais”, escreveu o prefeito de Itapevi.

As imagens foram gravadas pelo coreografo Maycon Vinícius, que estacionou o carro quando percebeu que havia “pedestres diferentes” na via. “Gente, não estou crendo. Olhem que lindo!”, disse, no vídeo publicado nos Stories do Instagram. “Foi a cena mais linda do meu dia”, completou.

“Eu vi, fiquei apaixonada e filmei também”, comentou uma mulher. “Que coisa mais linda!”, disse outra. “Lindos. Felicidades para a família… Enorme”, comentou um internauta.