Black Friday: lojas do Iguatemi Alphaville oferecem descontos de até 80%

Os clientes do Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri, podem conferir descontos de até 80% na Black Friday deste ano. A temporada de promoções e descontos acontece entre os dias 22 e 28 de novembro.

Participam da ação lojas selecionadas, que oferecem artigos de moda, eletrônicos, beleza, acessórios, infantis, entre outros. Com a semana de ofertas no Iguatemi Alphaville, os clientes podem aproveitar para garantir as compras de fim de ano.

Quem passar pelo shopping também pode conferir a decoração especial de Natal, que neste ano tem o tema “A Fábrica de Doce dos Ursos”. Além do retorno do Papai Noel, o público pode curtir ainda um simulador 3D do Trenó do Papai Noel, que oferece uma viagem imersiva da entrega de presentes.

Para mais informações, basta acessar o site www.iguatemialphaville.com.br