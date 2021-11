Simulador de trenó em 3D e volta do Papai Noel marcam Natal no Iguatemi Alphaville

O clima de Natal já chegou ao Iguatemi Alphaville, em Barueri. Além da volta do Papai Noel, o empreendimento preparou uma decoração especial com o tema “A Fábrica de Doces dos Ursos” e muita diversão para a criançada.

A experiência começa logo na entrada principal, no Piso Rio Negro, que traz um urso gigante, com seis metros de altura. Os ursinhos fabricando doces e objetos aéreos também estarão espalhados pelo empreendimento.

No Iguatemi Alphaville, além de uma linda árvore de Natal, haverá o trono do Papai Noel, que marcará presença de 20 de novembro até a véspera de Natal. O “bom velhinho” ficará em um ambiente especial, protegido por placas de acrílico, com espaço para as crianças se sentarem ao redor e tirarem fotos.

Haverá ainda um simulador 3D do Trenó do Papai Noel, que promete levar as crianças a uma viagem imersiva da entrega de presentes. Em outra atração, no mini cenário interativo em 3D, as crianças poderão tirar fotos incríveis ao lado de ursinhos virtuais com seus doces.

Serviço

Natal no Iguatemi Alphaville – A Fábrica de Doces dos Ursos

Decoração: de 6 de novembro até 6 de janeiro

Papai Noel: de 20 a 23/11, das 12h às 20h, e 24/12, das 12h às 18h

