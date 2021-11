Humorista Afonso Padilha se apresenta em Osasco dia 27

Afonso Padilha, um dos comediantes mais conhecidos do país, apresenta seu show de stand up comedy no Teatro Aspro, em Osasco, no dia 27 de novembro, a partir das 21h45.

“Faz tempo que não faço show em Osasco e é uma felicidade muito grande fazer show aí porque a plateia é boa demais. Dia 27 de novembro, Eu, Afonso Padilha, você de Osasco, as pomba, os cachorro-quente e a porr* toda, vambora?”, convida o humorista, nas redes sociais.

Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70 mais taxa e podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria. O teatro Aspro está localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Vila dos Remédios.

O curitibano é um dos nomes de referência do stand up comedy no Brasil. Além de apresentações solos, ele já escreveu roteiros de peças de teatro e esquetes para canais como o Porta dos Fundos e Comedy Central. Há um ano, lançou o especial de comédia “Alma de Pobre” na Netflix.

