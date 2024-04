Etec de Barueri abre 120 vagas em três cursos gratuitos

As inscrições para o vestibulinho do segundo semestre de 2024 na Escola Estadual (Etec) já começaram. Na Etec de Barueri, estão disponíveis 120 vagas em três cursos: enfermagem, recursos humanos e desenvolvimento de sistemas.

A Etec Antônio Furlan está localizada na Rua João Batista Soares, 440, no bairro Novo Centro. Todas as opções disponíveis de cursos são para estudar no formato presencial, nos períodos da tarde e noite.

A prova para a seleção está prevista para ser aplicada no dia 9 de junho. Na região, também há vagas nas unidades de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Santana de Parnaíba e Itapevi.

Já as inscrições vão até às 15h do dia 9 de maio, com taxa de R$ 40, no site Vestibulinho Etec.