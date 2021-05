Etecs de Osasco oferecem mais de 320 vagas em cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec), que oferece diversos cursos técnicos gratuitos. Em Osasco, são mais de 320 vagas abertas nas unidades Dr. Celso Giglio e Prof. André Bogasian.

publicidade

Na Etec Dr. Celso Giglio, localizada na rua Pedro Rissato, na Vila dos Remédios, são oferecidos cursos de contabilidade (40), nutrição e dietética (40), química (40) e segurança do trabalho (40). Todos os cursos disponíveis são no período noturno.

Já a Etec Prof. André Bogasian, que fica na rua Manoel Rodrigues, 155, no Jardim Bonfim, oferece cursos de administração (40), logística (40), marketing (40) e recursos humanos (40), todos para o período noturno. Há ainda opções de Ensino à Distância (EaD) nos cursos de Gestão de Projetos – Especialização, Guia de Turismo e Transações Imobiliárias.

publicidade

Foram abertas mais de 1 mil vagas na região. Além das unidades em Osasco, são oferecidas vagas em Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Santana de Parnaíba, Cajamar, Araçariguama e Vargem Grande Paulista, cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste).

O processo seletivo será por meio de análise do histórico escolar, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

publicidade

Como se inscrever às vagas nas Etecs:

Os interessados têm até o dia 2 de junho para se inscrever, por meio do site vestibulinhoetec.com.br. A taxa é R$ 19. Mais informações também podem ser entradas no site do vestibulinho.

Confira a relação de cursos e vagas abertas nas Etecs de Osasco:

Etec Prof. André Bogasian

Telefones: (11) 3685-4945 e (11) 3683-4309

Administração / Período: Noite – 40 vagas

Logística / Período: Noite – 40 vagas

Marketing / Período: Noite – 40 vagas

Recursos Humanos / Período: Noite – 40 vagas

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line)

Guia de Turismo – (EaD – On-line)

Transações Imobiliárias – (EaD – On-line)

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Telefones: (11) 3602-5441 e (11) 3602-5327

Contabilidade / Período: Noite – 40 vagas

Nutrição e Dietética / Período: Noite – 40 vagas

Química / Período: Noite – 40 vagas

Segurança do Trabalho / Período: Noite – 40 vagas

EM OSASCO E REGIÃO// Inscrições abertas para 416 vagas em cursos gratuitos de Computação e Licenciaturas