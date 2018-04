Etecs e Fatecs fazem consultoria gratuita sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física 2018

As Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tenologia (Fatecs) estaduais estão prestando consultoria gratuita para quem tem dificuldades no preenchimento do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2018. Mais da metade das instituições oferecem atendimento na segunda semana de abril, incluindo a unidade de Osasco, Barueri, Cotia e Embu das Artes.

O atendimento é realizado por estudantes dos Ensinos Técnico, Técnico Integrado ao Médio e Superior Tecnológico, sempre sob supervisão dos professores. Algumas unidades solicitam um quilo de alimento não perecível ou outros donativos, que serão distribuídos a instituições beneficentes. Em outras, há número de vagas limitado e é necessário se inscrever pela internet.

O serviço será oferecido em 34 unidades do Centro Paula Souza, nos seguintes municípios: Batatais, Barueri, Bebedouro, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capital, Caraguatatuba, Embu das Artes, Ibitinga, Itapeva, Marília, Matão, Orlândia, Osasco, Palmital, Piracicaba, Santana de Parnaíba, São Sebastião, São Simão, São Vicente, Sertãozinho, Taquaritinga, Tatuí e Vera Cruz. Até o final de abril, mais de 60 Etecs e Fatecs vão dar consultoria em várias regiões do Estado – confira a relação abaixo.

Documentos

Os interessados na consultoria devem levar comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2017, declaração anterior com recibo de entrega (se houver), número do RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros). Mais informações sobre a declaração podem ser obtidas no site da Receita Federal.

Conheça as Etecs e Fatecs que ainda oferecem o serviço em abril:

Osasco

Etec Dr. Celso Giglio

Local: Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

Quando: 14 de abril, das 9 às 14 horas; 20 de abril, das 19 às 22 horas

Atenção: Levar produtos de higiene pessoal

Barueri

Fatec Barueri

Local: Rua Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial

Quando: 12, 19 e 26 de abril, das 16h30 às 18h30

Cotia

Etec de Cotia

Local: Rua Martiniano Lemos Leite, 30 – Vila Jovina (Condomínio Trade Hill)

Quando: 7 de abril, das 9 às 15 horas

Embu das Artes

Etec de Embu

Local: Rua Marcelino Pinto Teixeira, 529 – Parque Industrial Ramos de Freitas

Quando: 14 de abril, das 10 às 15 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Batatais

Etec Antonio de Pádua Cardoso

Local: Rua Artur Lopes de Oliveira, 1.087 – Santo Antônio

Quando: segundas-feiras, das 19h15 às 21 horas; terças, das 21 às 22h30 (durante o mês de abril)

Bebedouro

Etec Prof. Ídio Zucchi*

Local: Rua Lúcio Sarti, 809 – Parque Residencial Eldorado

Quando: até 24 de abril, às terças-feiras, das 8 às 12 horas e das 19 às 21 horas

*Agendar previamente pelos telefones (17) 3343-9695 / 5563

Bragança Paulista

Fatec Bragança Paulista*

Local: Rua das Indústrias, 130 – Uberaba

Quando: 7 de abril, às 9 horas

*Inscrições pelo site www.fatecbpaulista.edu.br

Campinas

Fatec Campinas

Local: Avenida Cônego Roccato, 593 – Jardim Santa Mônica

Quando: 10 de abril, das 10 às 12 horas; 12 e 19 de abril, das 19 às 21 horas; 21 de abril, das 9 às 11 horas

Campo Limpo Paulista

Etec de Campo Limpo Paulista

Local: Rua João Julião Moreira, s/nº – Botujuru

Quando: 14 de abril, das 9 às 13 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Capital

Etec Abdias do Nascimento

Local: Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/nº – Jardim Parque Morumbi

Quando: 14 de abril, das 9 às 12 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Etec Cidade Tiradentes

Local: Rua Igarapé Água Azul, 70 – Cidade Tiradentes

Quando: 14 de abril, das 10 às 14 horas

Classe descentralizada da Etec Cidade Tiradentes

Consultoria oferecida no CEU Alto Alegre

Local: Avenida Bento Guelf, s/nº

Quando: 14 de abril, das 9 às 13 horas

Profaª Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara

Local: Rua Ambrósia do México, 180 – Pirituba

Quando: 13 de abril, das 19h30 às 22 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal)

Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira

Local: Rua Alcântara, 113 – Vila Guilherme

Quando: 16,17 e 18 de abril, das 19h30 às 22 horas

Etec Itaquera

Local: Rua Virginia Ferni, 400 – Conjunto Habitacional José Bonifácio

Quando: 14 de abril, das 10 às 14 horas

Atenção: Levar 1 pacote de fraldas

Etec Jardim Ângela

Local: Estrada da Baronesa, 1.695 – Parque Bologne

Quando: 14 de abril, das 9 às 13 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Etec Guaianazes

Local: Rua Feliciano de Mendonça, 290 – Guaianases

Quando: 14 de abril, das 9 às 12 horas

Etec Drª Maria Augusta Saraiva

Local: Rua Guaianases, 1.385 – Campos Elíseos

Quando: 28 de abril, das 9 às 13 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Etec São Mateus

Local: Rua Soledade de Minas, 87 – Jardim São Cristóvão

Quando: 17 de abril, das 19 às 22 horas

Etec Sapopemba

Local: Rua Benjamim de Tudela, 155 – Fazenda da Juta

Quando: 14 de abril, das 10 às 15 horas

Etec Takashi Morita

Local: Avenida Mario Lopes Leão, 1.050 A – Santo Amaro

Quando: 16 de abril, das 10h30 às 22 horas

Etec Uirapuru

Local: Rua Nazir Miguel 779 – Jardim João XXIII

Quando: 7 de abril, das 9 às 13 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Etec Vila Formosa

Local: Rua Bactória, 38 – Vila Formosa

Quando: de 23 a 27 de abril, das 20 às 22 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível ou contribuição para a APM

Etec Zona Leste

Local: Rua Sonho Gaúcho, 643 – Jardim São Nicolau

Quando: 23 a 27 de abril, das 19 horas às 22h30

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Fatec do Ipiranga

Local: Rua Frei João, 59 – Vila Nair

Quando: até 28 de abril, às quartas-feiras, das 15 às 17 horas

Caraguatatuba

Etec de Caraguatatuba

Local: Avenida Rio Grande do Norte, 480 – Indaiá

Quando: 14 de abril, das 9 às 14 horas

Atenção: Levar 1 pacote de fralda geriátrica

Ibitinga

Etec de Ibitinga

Local: Rua Rosalbino Tucci, 431 – Centro

Quando: 11 de abril, das 14 às 17 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Indaiatuba

Fatec Indaiatuba*

Local: Rua Dom Pedro I, 65 – Cidade Nova

Quando: 2 e 16 de abril, das 18h30 às 21h30

*Inscrições pelo site www.fatecid.com.br

Itararé

Etec de Itararé

Local: Rua Campos Salles, 1.320 – Centro

Quando: 10, 13 e 20 de abril, das 21 às 22 horas

Jales

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho

Local: Rua 13, 2.422 – Centro

Quando: 16 e 18 de abril, das 19h30 às 22 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Mairiporã

Etec de Mairiporã

Local: Rua Lizeu Odorico Bueno, 693 – Terra Preta

Quando: 18 e 25 de abril, das 20 às 22 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Marília

Etec Antônio Devisate

Local: Avenida Castro Alves, 62 – Somenzari

Quando: 12, 19 e 26 de abril, das 19h30 às 22 horas

Matão

Etec Sylvio de Mattos Carvalho

Local: Rua Cesário Mota, 644 – Centro

Quando: 14 de abril, das 9 às 11 horas; e 17 de abril, das 19 às 21 horas

Atenção: Levar 1 litro de leite integral

Nova Odessa

Classe descentralizada da Etec de Nova Odessa

Consultoria oferecida na EE Silvânia Aparecida Santos

Local: Rua Irineu José Bordon, s/nº – Santa Luzia II

Quando: até 27 de abril, de segunda à sexta-feira, das 19 às 21 horas

Orlândia

Etec Prof. Alcídio de Souza Prado

Local: Avenida Dez, 1.100 – Centro

Quando: 11 e 13 de abril, das 19h30 às 22 horas

Palmital

Etec Prof. Mário Antônio Verza

Local: Avenida Anchieta, 487 – Centro

Quando: 9 e 13 de abril, 21 às 22h30

Piracicaba

Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa

Local: Rua Monsenhor Manoela Francisco Rosa, 433 – Centro

Quando: 14 de abril, das 8 às 12 horas

Atenção: Levar 1 litro de leite longa vida

Ribeirão Pires

Etec Profª Maria Cristina Medeiros

Local: Rua Bélgica, 88 – Jardim Alvorada

Quando: de 16 a 20 de abril, das 14 às 17 horas e das 19 às 22 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Santa Rosa de Viterbo

Etec de Santa Rosa de Viterbo

Local: Rua Albina Pedreschi, 365 – Residencial Luiz Gonzaga

Quando: 20 de abril, das 13 às 21 horas

Atenção: Levar 1 pacote de bolacha doce ou salgada

Santana de Parnaíba

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera

Local: Avenida Tenente Marques, s/nº – Fazendinha

Quando: 14 de abril, das 9 às 13 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira*

Local: Rua Fernão Dias Falcão, 196 – Centro

Quando: até 27 de abril, das 18 às 19 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

*Confira aqui os dias de atendimento

São Bernardo do Campo

Fatec São Bernardo do Campo

Local: Avenida Pereira Barreto, 400 – Centro

Quando: 24 de março e 7 de abril, das 11 às 14 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar)

São José do Rio Preto

Etec Philadelpho Gouvêa Netto

Local: Avenida dos Estudantes, 3.278 – Jardim Aeroporto

Quando: 7 e 14 de abril das 9 às 12 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

São Sebastião

Fatec São Sebastião

Local: Rua Ítalo Nascimento, 366 – Porto Grande

Quando: 14 de abril, das 8h30 às 12h30

São Simão

Etec Prof. Francisco dos Santos

Local: Rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnior, Km 127 – Zona Rural

Quando: 10, 17 e 24 de abril, das 19 às 23 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

São Vicente

Classe descentralizada da Etec Drª Ruth Cardoso

Consultoria oferecida na EE Profª Zulmira de A. Lambert

Local: Rua Campos s/nº – Jardim Independência

Quando: 9 e 11 de abril, das 19 às 21 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Sertãozinho

Fatec Sertãozinho

Local: Rua Jordão Borghetti, 480 – Jardim Recreio

Quando: 9 de abril, das 15 às 17 horas; 14 de abril, das 9 às 11 horas; e 16 de abril, das 15 às 17 horas

Sorocaba

Etec Fernando Prestes

Local: Rua Natal, 340 – Jardim Paulistano

Quando: de 16 a 27 de abril, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 16 horas e das 19h30 às 21 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Taquaritinga

Fatec Taquaritinga

Local: Avenida Dr. Flávio Henrique Lemos, 585 – Portal Itamaracá

Quando: 13 de abril, das 9h30 às 17 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível

Tatuí

Fatec Tatuí

Local: Rodovia Mário Batista Móri, 971 – Jardim Aeroporto

Quando: de 10 a 13 de abril, das 14 às 17 horas e das 18 às 21 horas

Vera Cruz

Etec Paulo Guerreiro Franco

Local: Estrada Ribeirão da Garça, Km 3 – Zona Rural

Quando: 12 e 26 de abril, das 19h30 às 22 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível