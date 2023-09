Evento em Cotia encaminha jovens para vagas de aprendiz

Na próxima quinta-feira (28), a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia receberá o Projeto Acolhida, direcionado para jovens com idade entre 14 e 24 anos incompletos que procuram oportunidades como jovem aprendiz.

Os participantes serão atendidos em um ônibus adaptado como sala de aula que será utilizado em atividades como palestra, orientações e cadastros de interessados em vagas. Para participar é preciso se inscrever pelo CRAS/CREAS On-line (Whatsapp 11 96300-7500). As vagas são limitadas.

Quatro turmas participarão de uma hora de atividades com uma equipe especializada do Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social (Nurap), ligado ao Rotary Club de São Paulo.

A programação prevê apresentação de um vídeo institucional sobre empregabilidade, orientações sobre ingresso no mercado de trabalho, promoção do desenvolvimento de habilidades, autoconhecimento, comunicação eficaz, entre outros. Os jovens devem levar no dia um currículo atualizado.

Veja a programação completa:

Data: 28 de setembro;

Local: Av. Professor Manoel José Pedroso, 1347, Jd. Nomura (em frente à Prefeitura de Cotia);

1ª turma: 10h15;

2ª turma: 11h15;

3ª turma: 13h30;

4ª turma: 14h30.